В Украине отменят выплаты вынужденным переселенцам: когда и почему

Вынужденным переселенцам сократят материальную помощь уже с мая / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцам, которые вернулись домой после вынужденного отъезда из родной страны в связи с нападением РФ, перестанут выплачивать денежную помощь.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

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По ее словам, выплаты прекратятся с мая.

"Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот таким людям выплаты будут прекращаться с мая", – рассказала чиновница..

Впрочем, как отметила Марина Лазебная, денежную помощь продолжат получать те украинцы, на землях которых продолжаются активные боевые действия, из-за которых люди не могут вернуться домой, и те, у кого повреждено имущество.

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Например, условно киевляне, у которых не разрушен дом, находятся во Львове, то им выплаты с мая остановят, даже если они и дальше будут стремиться оставаться там.

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Финансовая помощь будет направлена на предоставление услуг людям, которые вынужденно уехали из своей страны. В частности, для помощи украинцам эти средства будут вкладываться в:

жилье;

школы;

больницы;

детские сады.

Ранее мы уже рассказывали, какую сумму денег украинским переселенцам будут выплачивать в Японии, и писали, как подать заявку на пособие по безработице и на какие суммы можно рассчитывать.