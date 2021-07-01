В Украине нужно безотлагательно создать инструменты экотрансформации для всех сфер хозяйствования, – эксперты

Сейчас украинское законодательство не предусматривает никаких финансовых инструментов или стимулов для предприятий, чтобы они переходили на более "зеленые" методы деятельности

/ Фото: УНИАН

В Украине необходимо безотлагательно создать реальные инструменты экологической трансформации для всех сфер хозяйствования и предусмотреть источники ее финансирования.

Об этом на пресс-брифинге в УНИАН заявили лидеры профессиональных и бизнес-объединений, призывая всех ответственных за объединение усилий для создания новой эффективной системы координат.

Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок отметила, что за потерю времени на бесконечные дискуссии и популизм Украина совсем скоро заплатит падением экономики, еще большим разрастанием коррупции, экологическим нигилизмом и главное – здоровьем, состоянием населения и его оттоком за границу. Экологическое состояние страны – это не только угроза для жителей нашей страны, но и блокировка инвестиций и экономического развития.

"В Европе традиционно мерами экотрансформации являются поощрение инвестиций в экологически чистые технологии, поддержка инноваций, декарбонизация энергетического сектора, сотрудничество с международными партнерами для совершенствования глобальных экологических стандартов. А что имеем сегодня мы? Наш сегодняшний совместный призыв к власти, бизнесу, общинам – время не говорить о рисках, время действовать и уже реализовывать решения", – сказала она.

По словам Цыганок, украинское законодательство, как и много лет, не предусматривает никаких отдельных финансовых инструментов, возможностей или стимулов для субъектов хозяйствования переходить на более "зеленые" методы своей деятельности.

Например, до сих пор не принят проект закона "Об управлении отходами", однако развитие этой отрасли, по оценке ЕБРР, предоставит Украине дополнительных 400 тыс. рабочих мест и 4-5 млрд грн ВВП ежегодно.

Повторное применение, переработка отходов способны существенно уменьшить объемы использования природных ресурсов Украины и импорта сырья. Причем это касается не только твердых бытовых отходов, но и огромного объема промышленных отходов, особенно это касается отходов добывающей отрасли.

Кроме того, по словам Людмилы Цыганок, пока также тормозится рассмотрение парламентом законопроекта о реформе государственного экоконтроля, которая давно назрела. В то же время Цыганок отметила, что законопроектом не предусмотрены механизмы и меры предосторожности для преодоления коррупционных рисков при осуществлении государственного экологического контроля.

Людмила Цыганок также отметила, что законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" требует доработки, ведь в нем должна быть устранена проблема покомпонентного подхода к регулированию воздействия на окружающую среду.

"Мы полностью поддерживаем необходимость ключевой для сферы реформы, в то же время акцентируем внимание на рисках, неустранение которых спровоцирует усиление коррупции, хаос как для предприятий, так и для контролирующего органа", – сказала эксперт.

Кроме того, Людмила Цыганок считает неуместной законодательную инициативу об увеличении налоговых поступлений в госбюджет (законопроект №5600). Так, Кабинет министров предложил Верховной Раде не только повысить ставки экологического налога, механизмы перераспределения средств которого и так существуют, а и ввести акциз на "зеленую" электроэнергию.

"С одной стороны, мы декларируем готовность к амбициозным обязательствам, а с другой – движемся в обратном направлении? Потому что без инструментов экотрансформация сама собой не произойдет. Страна, которая сосредоточилась исключительно на фискальных и карательных инструментах, обречена на провал в части устойчивого развития", – сказала она.

Также, по словам Цыганок, не нужно забывать о декларации власти по выполнению Второго национально определенного вклада в Парижском климатическом соглашении (НСП-2). По ее мнению, следует учитывать значительный отрыв в финансовых возможностях для его выполнения с европейскими странами.

"Без дорожной карты хорошие амбициозные планы закончатся невыполнением международных обязательств и репутационными потерями Украины", – добавила она.

Председатель Комитета устойчивого развития и Европейского зеленого курса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) Дмитрий Васильев отметил, что его ассоциация совместно с Центром экономического восстановления разработали Отчет по моделированию сценариев по определению НСП-2, учли ряд параметров, отличающихся от презентации по поводу НСП 2, проведенной ЕБРР и Минэкологии.

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"Сейчас идут обсуждения некоторых пунктов отчета, но в целом мы понимаем, что есть полная аналитика прогнозируемых сценариев, и что самое главное – прописаны четкие условия достижения каждого из них. Также мы обсуждаем эти результаты со всеми приобщенными министерствами и надеемся, что правительство примет во внимание эти расчеты при принятии решения о НСП-2. Вскоре отчет будет представлен общественности", – сказал он.

Васильев добавил, что только объединив усилия бизнеса, власти и общественности возможно эффективно двигаться к достижению климатической нейтральности – без ущерба для экономики страны и экологически амбициозно.

Президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий акцентировал внимание на сохранении качества водных ресурсов и необходимости решения основных проблем в этой сфере. В частности, увеличение затрат на очистку воды из-за неудовлетворительного качества поверхностных вод, неуплата за сверхурочного сброса загрязняющих веществ, незаконные врезки в канализационные системы, отсутствие источников финансирования модернизации очистных сооружений, увеличение биологического загрязнения, обмеление поверхностных источников и дефицит питьевой воды.

"Если мы хотим достигать европейских показателей по качеству, то соответственно нужно финансирование тем способом, который будет доступен для потребителя и для водоканала. Потому что источником финансирования есть кошелек потребителя: через налоги или тарифы. Если тариф не может в достаточной мере профинансировать модернизацию основных средств, соответственно, государство должно разработать политику привлечения средств из бюджета или международных финорганизаций", – сказал Новицкий.

По его словам, водоканалы недофинансированы на две трети. В среднем в Украине тариф составляет 1 евро за 1 куб. м воды вместе с водоотведением, а в Европе довольно редко бывает менее 3 евро за 1 куб. м воды, и именно такой разницы украинским водоканалам не хватает на модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства.

Новицкий отметил, что крайне необходимо принятие закона о водоотведении сточных вод населенных пунктов и принятие закона, который позволяет имплементировать украинское законодательство с директивой 91/271 / ЕС "Об очистке городских сточных вод" от 21 мая 1991 года.

Председатель правления ОО "Украинская ассоциация энергосервисных компаний" Алексей Корчмит отметил, что власть может потерять инвесторов в энергоэффективность бюджетного сектора из-за проволочек, негибкости, равнодушия и бездействия. В частности это касается энергосервисных контрактов – ЭСКО.

По его словам, власть допустила несколько ошибок. Во-первых, год назад был принят закон о закупках, который содержал ошибку и технически заблокировал закон об энергосервисе, и уже год нет возможности разблокировать данный закон и дать инвестиционным компаниям снова заработать. Во-вторых, деструктивная политика одного из мощных в прошлом партнеров по ЭСКО – Госводагентства. Новое руководство агентства с 2020 года начало настоящую войну с инвесторами и сначала отменило 70% новых объявленных тендеров, а затем предложило инвесторам разорвать уже заключенные договоры.

"Сначала заблокировать законодательство, затем отменить все тендеры и остановить инвестора с оборудованием на улице, последний осиновый кол – отказаться платить по действующим договорам. Это инвестиционная реальность последнего года", – сказал он.

Исполнительный директор Global 100 RE UA Дмитрий Мельник отметил, что Украина может достичь целей 100% энергии из возобновляемых источников "как в электроэнергетике, так и в транспорте, и в теплоснабжении. Инструментом в этом является непосредственно реализация проектов возобновляемой энергетики, но только в сочетании с инструментами энергосбережения".

Президент бизнес-объединения "Органическая Украина" Елена Корогод (Березовская) акцентировала, что год назад ЕС принял две "зеленые" стратегии, касающиеся сельского хозяйства – "От фермы до вилки" и Стратегию биоразнообразия к 2030 году и приближается к цели – 25% земель под органическим производством.

"Обновление аграрной политики и всего направления развития ЕС вызвано климатическими изменениями и глобальной потребностью экологизировать все сферы нашей жизни. Меняться придется всем – и европейским производителям, и украинским", – сказала она.

"Одно из моих предложений – это то, что мы можем делать вместе – способствовать правительственной координации. Далее нужно разработать политику стимулирования определенной области, например, развития органического производства или декарбонизации. А также разрабатывать и внедрять комплексные программы экотрансформации", – добавила она.

Участники пресс-брифинга призвали всех ответственных объединить усилия для настоящей, целостной экотрансформации, которой абсолютно нечего скрывать, необходимо только помочь.