В Украине начинают масштабную проверку зарплат: кому грозит штраф в 180 тысяч

Кому грозит огромный штраф за зарплату в конверте / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине проводят масштабную проверку зарплат и некоторым работодателям, приносившим своим сотрудникам зарплату в конверте, придется заплатить немалый штраф.

Об этом говорит в материале "Обозревателя" глава Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Максим Тютюнников.

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В первую очередь налоговая проверяет сферы с большой долей теневой экономики, например, торговлю.

Инспекторы будут анализировать и объем производства, и количество штатных сотрудников.

Какими могут быть штрафы?

Для физических лиц-предпринимателей, то есть ФЛП, впервые предусмотрено предупреждение, а штраф грозит только в случае повторного нарушения.

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Для юрлиц все сложнее:

впервые при обнаружении неоформленного сотрудника предусмотрен штраф в размере 60 тыс. грн;

в случае повторного нарушения – штраф в размере 180 тыс. грн;

По информации издания, в настоящее время обнаружено уже 10,5 тыс. работников, которые не были официально оформлены.

Нарушителей инспекция труда и налоговая могут выявлять с помощью внезапных проверок без предупреждения.

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Инспекторы могут посетить любое производство или магазин и в случае обнаружения неоформленного работника чиновники оформляют нарушения.

В Украине по-новому будут начисляться штрафы

Министерство социальной политики хочет по-новому определять размер штрафов для украинцев.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, ведомство хочет сделать так, чтобы штрафы не были привязаны к прожиточному минимуму.

Лазебная отметила, что соответствующие законопроекты уже готовятся в Верховной Раде.

"Сегодня" также рассказывали, кого могут оштрафовать за отсутствие сертификата о вакцинации.

И писали, какие штрафы грозят нарушителям в общественном транспорте.