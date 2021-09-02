В Украине из-за непогоды задерживаются поезда (список)

Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за непогоды. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images
В Украине 2 сентября задерживаются восемь поездов. Максимальное время опоздания – пять часов. Задержки происходят из-за непогоды и технических перебоев.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.
Какие поезда задерживаются
- №274 Одесса – Черновцы (задержка составляет 5 часов)
- №82 Киев – Ужгород (3 часа 30 минут);
- №49 Киев – Трускавец (2 часа)
- №136 Белгород-Днестровский – Черновцы (2 часа)
- №12 Одесса – Львов (1 час 10 минут);
- №108 Одесса – Ужгород (50 минут);
- №58 Одесса – Ковель (45 минут);
- №110 Львов – Херсон (45 минут).
Напомним, что экс-министр высказался о ситуации в "Укрзализныце". Крадут каждый час миллионы.
Также "Укрзализныця" напоминала о 50-процентных скидках на билеты – кто может сэкономить.
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