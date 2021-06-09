В Украине грядет очередное повышение пенсий: у кого они станут больше и на сколько

В Украине продолжается повышение пенсий: на днях Пенсфонд завершил пересчет пенсий работающим пенсионерам, начатый еще в апреле. Доплату тем, кому она положена, выдадут в июне вместе с очередной пенсией.

Сайт "Сегодня" разобрался, сколько положено тем, кто, заработав пенсию, продолжает трудиться. А также – когда будет очередное повышение пенсий и кого оно коснется.

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Кому из работающих положен перерасчет пенсий

Как разъяснили нам в Пенсфонде, по ст. 42 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на перерасчет пенсий имеют такие категории работающих пенсионеров:

- Те, кто продолжили трудиться после назначения пенсии и приобрели еще не менее 24 месяцев страхового стажа. То есть, работали легально, и с их заработка работодатель все это время платил Единый соцвзнос, а работник платил налог на доходы физлиц (19,5%) со своей зарплаты. И то, и другое происходит автоматически, то есть в этом смысле работник-пенсионер ничем не отличается от работника, который еще не на пенсии;

- Те, кто в течение двух и более лет после назначения пенсии или ее пересчета проработал меньше 24 месяцев. Сроки исчисляются на 1 марта года, в котором перерассчитывают пенсию. Им пенсия будет пересчитана пропорционально отработанному времени. Например, человек вышел на пенсию в феврале 2018 года, но продолжал работать. В апреле 2020 года ему пересчитали пенсию, в январе 2021 года он уволился. Следующий пересчет такому пенсионеру положен в апреле 2022 года.

Все пересчеты Пенсфонд делает автоматически. Но если окажется, что пенсионера "забыли", самый первый шаг – позвонить на горячую линию Пенсфонда 0800-503-753. Если вы назовете свое ФИО и идентификационный код, специалист сразу же подробно проконсультирует.

Также смотрите инфографику, у кого сейчас какая пенсия.

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Кому уже пересчитали пенсии

Пересчитаны пенсии 633 тысячам пенсионеров, которые проработали полностью или частично с 1 марта 2019 года по 1 марта 2021 года или более. Дело в том, что по закону право на перерасчет определяет страховой (трудовой) стаж, приобретенный на 1 марта года, в котором производится перерасчет. В итоге увеличены пенсии 313 тысячам пенсионеров или почти каждому второму (49,4%). Средний размер повышения составил 193 гривни 32 копейки.

Возникает вопрос: почему не увеличили пенсии всем тем, кому их пересчитали? В ПФ нам разъяснили, что некоторые пенсионеры не заработали себе даже минимальную пенсию. Причины разные: у одних была небольшая зарплата, другим не хватает трудового стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). Но так как пенсия не может быть меньше минимальной (сейчас 1769 грн), а у тех, кто имеет достаточный страховой стаж (30 и 35 лет), она не может быть меньше 2200 грн, то таким пенсионерам государство доплачивает из госбюджета. Это называется "пенсионная выплата".

Поэтому после апрельского перерасчета могло получиться, что у работающего пенсионера его личная пенсия стала больше, а доплата из казны – меньше. В целом пенсионная выплата не изменилась. Но если такой пенсионер продолжит трудиться и дальше и либо заработает достаточный стаж (30 и 35 лет), либо у него значительно (в 1,5-2 раза) увеличится зарплата, то через два года (четыре, шесть лет) его пенсия после очередного перерасчета станет больше не только на бумаге, но и в кармане.

Кто еще имеет право на пересчет пенсий в этом году

Все, у кого минимальная пенсия, а также те, кто имеет сверхнормативный страховой стаж, или получают доплату к пенсии за особые заслуги. Это, например, люди, удостоенные почетных званий "народный" и "заслуженный", награжденные орденами СССР и Украины, матери-героини. За ордена и звания положена доплата 10-40% от повышения минпенсии, подробнее по ссылке https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0090-18#n14З

За сверхнормативный стаж (свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) положена доплата 1% от повышения минимальной пенсии – оно намечено на 1 июля и на 1 декабря. Доплатят и работающим пенсионерам, в том числе тем, кому пенсии уже пересчитали с 1 апреля. Если, конечно, у них есть сверхнормативный стаж.

Тот, кто дожил до 75 лет, с 1 июля впервые получит доплату к пенсии 400 грн ежемесячно. А у 75-летних и старше (до 80 лет), имеющих 25 лет стажа для мужчин и 20 лет для женщин, пенсвыплата не может быть меньше 2500 грн. Напомним, 80-летним и старше уже доплачивают к пенсии 500 грн в месяц.

Когда ожидать следующее повышение пенсий

Оно будет с 1 июля этого года в связи с повышением соцстандартов. С 1 июля прожминимум (ПМ) для нетрудоспособных увеличится до 1854 грн (+85 грн), поэтому минимальная пенсия станет такой же, сейчас она 1769 грн.

1 декабря – очередное повышение соцстандартов, а также минимальных зарплат. ПМ для нетрудоспособных (и минимальная пенсия) увеличится до 1934 грн (+80 грн), итого на 165 грн за год. Доплаты к пенсиям за сверхнормативный стаж тоже повысятся дважды, но окажутся небольшими. Например, один год сверхстажа, который "стоит" 1% от минпенсии, или 17,69 грн, будет оценен с 1 июля в 18,54 грн, а с 1 декабря в 19,34 грн или в сумме на 1,65 грн больше, чем сейчас.

А вот по повышение минзарплат на 500 грн (до 6500 грн) даст более весомую добавку к пенсиям тем, кто старше 65 лет, при наличии у них стажа 30 лет и более для женщин и 35 лет и более для мужчин. Их пенсия с 1 декабря не может быть менее 2600 грн (40% от минзарплаты), сейчас не менее 2400 грн.

Будущие пенсионеры смогут сделать свои пенсии весомее, если наконец-то Рада примет закон о введении накопительных пенсий. Подробнее смотрите в сюжете.