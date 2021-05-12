В Ровно райсовету за долги выключили воду и туалет: как выкручиваются чиновники (видео)

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В Ровно полтысячи чиновников оказались в пикантной ситуации, когда остались без воды и туалета. Коммунальщики отключили здание райадминистрации от воды за долги. Как выкручиваются служащие, которые все равно вынуждены ходить на работу?

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Владимир Мыколайчук.

На первом этаже здания все туалеты закрыли – для посетителей повесили соответствующие таблички. А работники вынуждены ходить в кафе рядом. Хорошо, что там пускают даже без дополнительной платы. Ведь большинство чиновников знают в лицо – те ходят на комплексные обеды. Но служащие все равно жалуются, что нужно отвлекаться от рабочего времени и места, идти несколько минут.

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Однако директор водоканала объясняет, что не было другого выхода, ведь долг за потребленную воду достиг 138 тысяч гривен. За полгода райсовет, на чьем балансе находится здание, не заплатил ни разу.

Николай Ткачук, заместитель директора "Ровнооблводоканала" рассказывает:

"В пятницу (7 мая. – Ред.) после получения предупреждения частично погасили долг – заплатили 18 тысяч, но этого недостаточно. Соответственно в пятницу сделали предупреждение, сегодня отключили".

В райсовете говорят, что такой решимости от водоканала не ждали. А не платили, потому что арендаторы их помещений тоже задолжали им – ни много ни мало 3,5 млн гривен.

Богдан Михалюк, руководитель управления имущественным комплексом Ровенского районного совета говорит:

"Коммунальное предприятие направило письмо в водоканал, чтобы реструктуризировать до конца года долг на определенные платежи, которые мы обязаны оплатить. Мы идем в процессе оплаты".

А пока договариваются и ищут деньги – попросили соседние кафе, рестораны и кафе пускать в свои уборные служащих. Как долго – не знают. Поскольку в водоканале пока категоричны без денег воды не дадут.

Напомним, долг украинцев по оплате ЖКХ в конце февраля вырос до 82,1 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем в январе. По данным Госстата, в апреле-2021 долг за коммуналку сократился до 79,3 млрд, из них за централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,1 млрд.