В России перестали выдавать свидетельства о рождении – как это объясняют матерям

На РФ критически не хватает бумаги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Не смотря на то, что россиянам рассказывают о невиданных успехах российской армии, и что экономика РФ выдержит любые санкции, в стране назревает дефицит бумаги. Из-за этого новорожденным с начала марта перестали выдавать документы.

Об этом сообщает издание Сибирь.Реалии.

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Сообщается, что бумажный дефицит испытывают в республике Хакасии и Новосибирской области Российской Федерации. Например, Минздрав Хакасии неделю назад не смог оформить документы новорожденным, объяснив отказ "задержками в логистике".

"Бланки для справок делают не в Хакасии. В течение недели-двух они придут в республику, и мамы получат документы", – сказали в министерстве.

Отмечается, что проблема возникла из-за того, что в России нету предприятий, которые могли производить отбеливатель целлюлозы, который используют при производстве бумаги. Из-за войны против Украины на РФ наложили санкции, и теперь бумаги критически не хватает.

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Но позже стало известно, что белой бумаги больше не будет. Российский Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат увеличивает производство, чтобы желтой бумаги, которая не требует отбеливания, хватило на всех.

При этом, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов категорически отрицает проблемы с бумагой в стране, хотя даже сами производители уже заявили, что санкции заблокировали поставки в Россию импортных отбеливателей целлюлозы.

Санкции против России

После вторжения России в Украину ее экономика начала стремительно тонуть. Западные страны наложили на агрессора несколько пакетов санкций, а с рынка массово начали уходить международные компании.

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Одну из ключевых ролей сыграло то, что США и Великобритания отказались от покупки энергоресурсов из России. Крупные компании также решили не продлевать договоров с российскими продавцами.

Раньше мы рассказывали, что аналитики прогнозируют не только дефицит товаров во всех отраслях РФ, но и скорый дефолт России.