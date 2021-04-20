В Москве "успокоили" Украину: запрета торгового судоходства на Азове не будет

МИД РФ говорит, что запрет на проход по Керченскому проливу распространяется только на военные суда

Замминистра МИД РФ Сергей Рябков уверяет, что когда Россия перекрыла Керченский пролив для прохода военных кораблей других государств, в том числе и Украины, то действовала согласно международным договоренностям.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было.

"А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям многостороннего характера и любым другим договоренностям, в которых участвует Россия", – отметил Рябков.

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Ранее Госдеп США назвал запрет на проход кораблей других государств "неспровоцированной эскалацией" со стороны России. Представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил в письменном заявлении, что США "глубоко обеспокоены" таким запретом.

Также напомним, что Россия продолжает нагнетать ситуацию в приморских регионах Украины. Она стягивает в Черное море военные корабли и авиацию, ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря. Этот регион объявлен районом, "опасным для полетов воздушных судов" с 20 по 24 апреля.

Также сообщалось, что для участия в военных "учениях" Россия перебросила с Каспия на Черное море полтора десятка кораблей.

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