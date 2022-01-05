В Monobank посмеялись над клиенткой – не смогла зайти в метро

Украинка потеряла 8 гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка Monobank пожаловалась, что оплатила проездку в Киевском метрополитене платежной картой банка, однако не смогла совершить поездку.

Об этом она написала на сайте Минфина.

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"Ситуация возникла в Киевском метро, из-за Google Pay списало деньги, а метро не пропустило поездку. Обратились к оператору, на что она ответила, что ей нужна квитанция из турникета. А какая может быть квитанция в турникете? Их квитанция из Monobank не устраивает, с Google Payтоже", – написала украинка.

По словам клиентки, сотрудники банка ей не смогли помочь и отменить транзакцию, так как женщина не смогла предоставить квитанцию об оплате.

"Оператор в трубку смеется и говорит, к сожалению, не ездит в метро и требует квитанцию. Так где ее взять? И это всего за восемь гривен, а если снимет тысячу или больше, то как быть? Банк не может отменить транзакции" , – возмущается украинка.

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Что говорят в банке?

На отзыв уже отреагировали сотрудники Monobank и объяснили, что деньги могут вернуться на счет на 12-й день после транзакции.

"Когда клиент производит оплату, сумма сначала резервируется на карте. Далее торговая организация посылает запрос на списание и происходит взаиморасчет. Если организация не посылает запрос на списание, сумма возвращается на счет на 12 день", – объяснили в банке.

Там отметили, что эту ситуацию подробно рассмотрят специалисты, а обращение уже передали на проверку качества диалога.

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Что изменилось в работе Monobank?

С 1 декабря интернет-банк уменьшает размер кэшбека и миль для клиентов.

Также теперь, когда картой Monobank клиенты будут расплачиваться в магазине, размер кэшбека будет на 25% меньше, чем раньше.

Изменение не касается только тех категорий кэшбека, которые предоставляют банки партнеры.

Ранее мы сообщали, что клиентка Monobank пожаловалась на то, что ее карточку заблокировали без причин и пояснений. Женщина утверждает, что не смогла купить жизненно важное лекарство.

Напомним, что клиент Monobank обнаружил несанкционированное списание 1300 евро со своей карты и еще остался должен банку.