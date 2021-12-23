В Китае "заморозили" Tesla и Porsche: как работают электрокары при минус 20 градусах

Все машины перед тестированием зарядили на 100% / Фото: Коллаж: Сегодня

В Китае эксперты протестировали 48 известных электромобилей на то, как они работают в морозную погоду. Их использовали во время холодов на улицах и трассах страны.

Об этом сообщает "Укравтопром".

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Среди этих авто известные не только в Китае, а и во всем мире. Например Tesla Model Y и Model 3, Porsche Taycan, Audi e-tron, Volkswagen ID.3, Geely Geometry C и Polestar 2. Их испытали в условиях температуры до минус 20 градусов и сильного снегопада.

Все машины перед тестированием зарядили на 100% и на ночь оставили на улице. А начали эксперимент с экономичного режима с функцией восстановления кинетической энергии при торможении.

Эксперты выяснили, что большинство электромобилей теряют от 40 до 60% своего запаса хода при температуре минус 20 градусов.

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Оказалось, что лучше всего работает китайский Weilai EC6, автомобиль сохранил 54,8% и преодолел 336,9 км при заявленных 615 км.

На втором месте еще один "китаец" – Wuling Hongguang Mini EV. Производитель заявил, что это авто должно проехать 170 км, а на морозе ему удалось преодолеть 103,2 км (60,7%).

В лидерах, также, Tesla Model Y – она экономит более 47% энергии, при пробеге 594 км у нее 279,6 км.

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Другие модели дали такие результаты:

Geely Geometry C (50,2%, 276,2 км из 550);

Audi e-tron (58,6 ", 272,3 км из 465);

Polestar 2 48,2%, 246,6 км из 512);

Porsche Taycan (54,6%, 226,2 км из 414);

Tesla Model 3 (42,8%, 200,2 км из 468);

Volkswagen ID.3 (38,91% 167,3 км из 430 км).

В Китае производят конкурента Tesla

Zeekr 001 является суббрендом Geely – это электромобиль премиум-категории. Эта модель получила двухмоторную силовую установку, аккумулятор – емкость 100 кВт-часов и 3 варианта стоимостью между 281 тыс. И 360 тыс. юаней (1 146 340- 1 468 620 гривен).

В электромобиля запас хода – от 526 до 712 км в зависимости от режима движения. Его измерили по циклу NEDC, который уже устарел, но до сих пор используется в Китае.

Ранее мы сообщали, что у автомобилях Tesla функция Sentry Mode получила обновление, которое позволит автомобилю вести прямую трансляцию видео на смартфон владельца.

Напомним, что в Украине в сентябре установили новый рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца.