Версія українською
$ 27,72
33,41

В каких банках подороже сдать доллар: курс валют в ПриватБанке, Monobank и других

8 мая, 11:30

Ксения Капустинская

Разница между курсом покупки и продажи американской валюты в главных банках Украины 8 мая составляет 20-25 копеек

Фото: PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP via Getty Images

Государственные и коммерческие банки в Украине установили "расценки" на иностранную валюту на первый день вторых длинных майских выходных. Сайт "Сегодня" сравнил курсы валют, которые установили утром 8 мая столичные отделения главных банков страны.

Где подороже сдать доллар:

В кассах (грн)На карту (грн)
ПУМБ27,7027,70
Укргазбанк27,6027,62
Monobank (Универсал Банк)27,5527,65
Ощадбанк 27,5727,57
ПриватБанк27,4527,50

Где подешевле купить доллар:

В кассах (грн)На карту (грн)
Укргазбанк27,8027,78
Monobank (Универсал Банк)27,8527,85
ПриватБанк27,8627,855
Ощадбанк27,8727,87
ПУМБ27,9027,90

Сайт "Сегодня" советует обменивать валюту именно в банках. Обменники до сих пор остаются менее безопасными – как минимум потому, что могут оказаться "подделкой". Например, совсем недавно мошенники с помощью фиктивного обменника украли у клиента 68 тысяч долларов. Кроме того, можно нарваться на фальшивые купюры.

Реклама

Кстати, деньги, которые поступают в банки от НБУ, обработаны для защиты от коронавируса. Как банкноты проходят карантин, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
доллар банки ПриватБанк курс валют ПУМБ курс доллара Monobank

Источник: Сегодня

Реклама