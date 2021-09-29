В Кабмине рассказали о готовности к отопительному сезону

Регионы готовы на 99% - в Кабмине отчитались о подготовке к отопительному сезону / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине техническая готовность к старту отопительного сезона в регионах составляет 99%.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время заседания Кабинета Министров в среду.

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По словам Чернышева, правительство создало все необходимые предпосылки для своевременного и бесперебойного отопительного сезона и обратился к руководителям на местах с просьбой максимально контролировать ситуацию в регионах.

"По информации органов местного самоуправления, по состоянию на конец сентября мы идем четко по плану. Техническая готовность объектов составляет около 99% ", – отчитался министр.

Тарифы во время отопительного сезона

В эфире телеканала "Украина 24" Чернышев заверил, что цены на газ для населения во время отопительного сезона расти не будут и останутся на том уровне, на котором были и прошлой зимой.

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В то же время в Европе бушует газовый кризис, цены на голубое топливо пересекли рекордную отметку в 1000 долл.

И хотя украинцы будут платить фиксированную цену за газ, кризис в ЕС не пройдет мимо незаметно.

Природный газ используется при производстве практически всех товаров и в зависимости от того, какая часть задействована при производстве – цена на товар может возрасти даже в Украине .