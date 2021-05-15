В Германии ушастые "Запорожцы" продают дороже раритетных Maserati

Ушастый "Запорожец" ЗАЗ-698

В избалованной суперсовременными автомобилями Германии неожиданно полюбили древние изделия советского автопрома. Ведь то, что для нас – унылая рутина и обыденность, для них – изюминка и раритет, стоящий немалых денег.

Об одном таком случае сообщает издание ТопЖыр.

Как оказалось, винтажные "ушастые" ЗАЗ-698 в идеальном состоянии в Германии уходят с рук по цене от 5 тысяч евро. Встречаются экземпляры и за 8-10 тысяч. Хотя, надо сказать, что в большинстве случаев раритетные советские авто пользуются популярностью среди эмигрантов из стран бывшего СССР.

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Например, на одной из площадок по продаже авто выставили ушастый ЗАЗ 1977 года выпуска, оборудованный движком в 1,2 л на 39 "лошадок" и имевший пробег в 57500 км. Хозяин просил за него 7990 евро (около 9700 долларов).

Самое любопытное, что за меньшую сумму в Европе продаются ретро Maserati в коллекционном состоянии – 6500 евро (около 7900 долларов). При этом цена указана брутто (т.е. с НДС).

Напомним, что недавно в Николаеве за 10 тысяч долларов продали ЗАЗ-968 "Запорожец" в идеальном состоянии – за 45 лет он имел всего 460 километров пробега.