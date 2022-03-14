В дорогу и в укрытие: какими продуктами стоит запастись во время войны

Какие продукты стоит купить в первую очередь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны каждый украинец должен иметь запас определенных продуктов, которые обеспечат жизнедеятельность человека в течение некоторого времени. Людям, проживающим в многоэтажном доме, рекомендуется иметь "тревожный чемоданчик", чтобы в случае экстренной ситуации взять с собой, а тем, кто проживает в частном доме и имеет подвальное помещение — обустроить своеобразный бункер там.

"Сегодня" расскажет вам, какими продуктами необходимо запастись в первую очередь и сколько это будет стоить.

Реклама

Стандартный запас продуктов питания, например, на семь дней должен рассчитываться в соответствии с количеством людей в семье и состоять из разных категорий товаров. В своем подвальном помещении следует обустроить зону для хранения продуктов, имеющих длительный срок хранения. В этот список входят:

питьевая вода для бытовых нужд и минеральная вода в неограниченном количестве (по данным Минфина, в марте 2022 года стоимость одной бутылки минеральной воды 1,5 л – 13,90 грн);

для бытовых нужд и в неограниченном количестве (по данным Минфина, в марте 2022 года стоимость одной бутылки минеральной воды 1,5 л – 13,90 грн); консервация домашняя (при наличии) и из магазина (например, сардины 230 г — 35,91 грн, шпроты 150 г — 38,50 грн, огурцы 920 г — 93,46 грн, икра из кабачков 500 г — 28,20 грн и т. д.) ;

домашняя (при наличии) и из магазина (например, сардины 230 г — 35,91 грн, шпроты 150 г — 38,50 грн, огурцы 920 г — 93,46 грн, икра из кабачков 500 г — 28,20 грн и т. д.) ; еда быстрого приготовления (гречка 1 кг – 49,30 грн, вермишель 1 кг – 21,93 грн, макароны 1 кг – 26,40 грн и т.п.);

(гречка 1 кг – 49,30 грн, вермишель 1 кг – 21,93 грн, макароны 1 кг – 26,40 грн и т.п.); хлебцы, сухари, крекер , — все то, что может заменить хлеб, ведь для запасов на неделю он не годится;

, — все то, что может заменить хлеб, ведь для запасов на неделю он не годится; сладкое. Для поддержания энергетического тонуса организма необходимо употреблять в пищу продукты, богатые углеводами: сгущенное молоко, сухофрукты, халву, печенье, шоколад или просто сахар (1 кг — 26,38 грн).

Следует обратить свое внимание также на: сыр в парафиновой корке, чай, кофе, сухое молоко, сухофрукты, орехи и немного соли.

Как писали "Сегодня", этими же продуктами в необходимом количестве стоит наполнить свой "тревожный чемоданчик". Однако лишним в нем будут:

Реклама

сосиски, вареная колбаса;

рыбные консервы;

чипсы, семечки;

соусы, кетчуп, майонез.

Как безопасно хранить продукты

Центр общественного здоровья напомнил несколько ключевых правил безопасного хранения и употребления пищи:

храните пищу в закрытых контейнерах;

держите в чистоте посуду для приготовления и потребления пищи;

не ешьте любую пищу, которая была загрязнена;

не употребляйте пищу, хранившуюся при комнатной температуре в течение двух часов и более или же имеющую необычный запах, цвет или текстуру;

не употребляйте консервы из банок, которые вздулись или ржавые, даже если продукт внутри выглядит безопасным;

для приготовления детской смеси используйте только кипяченую или бутилированную воду.

Ограничение продажи продуктов

Некоторые торговые сети вводят ограничения на продажу продуктов во избежание ажиотажа и дефицита. Например, сеть "АТБ" ввела ограничение на продажу социальной группы товаров одному покупателю. Касается это следующих продуктов:

хлеб;

батоны;

крупы;

сахар;

соль;

макаронные изделия;

растительное масло.

Вышеупомянутые продукты будут отпускаться в количестве не больше 2 единиц в одни руки. Такое решение компания приняла для предотвращения искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным положением.

Реклама

Раньше мы рассказывали, что цены на продукты в России после санкций Европы и США резко взлетели вверх.

Также мы писали, что цены на некоторые продукты в Украине власти взяли под контроль, чтобы не допустить проявлений мародерства.