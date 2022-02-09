В "Дії" можно будет получить удостоверение ветерана войны

Новый документ в"Дії" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В "Дії" можно будет сгенерировать Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

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Соответствующее нововведение правительство поддержало на заседании 9 февраля 2022 года.

"Электронное удостоверение будет использоваться в качестве аналога соответствующего документа в форме книжечки", — прокомментировал Денис Шмигаль.

О сроках, когда инициатива воплотится в реальность, пока неизвестно.

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Пенсионерам подарят смартфоны

Совсем скоро украинцы в возрасте от 60 лет смогут получить от государства смартфон, а при этом и льготный тариф.

"Уже два года как мы начали курсы цифровой грамотности для старшего поколения, а весной будем запускать новую обширную государственную программу. Все вакцинированные украинцы от 60 лет, если захотят – получат бесплатный, качественный, современный смартфон и льготный тариф" , – сказал президент Зеленский на Diia Summit во вторник, 8 февраля.

Напомним, "Дія" запустила новую услугу для водителей. Теперь поделиться техпаспортом можно за пару кликов.

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Ранее мы писали, какие документы в приложении уже приравняли к бумажным, и как подать через "Дію" документы на субсидию.