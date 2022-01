Японская компания запускает в Австралии производство "зеленого водорода": кто получит энергию

Запустят этот проект в ближайшее время, а продлится он до марта 2024 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Японский торговый дом Sojitz Corp вместе с австралийской электростанцией CS Energy Ltd и японской Nippon Engineering Consultants Co Ltd собираются из солнечной электроэнергии производить "зеленый водород".

Об этом сообщает Reuters.

Производить водород будут в Австралии. Позже топливо транспортируют на острова Тихого океана – на Палау. Финансирует проект министерство окружающей среды Японии.

Управлять проектом и поддерживать установку оборудования будет Sojitz. Поставками "зеленого водорода" займется CS Energy. В свою очередь Nippon Engineering изучит спрос и экономическую целесообразность морского транспорта для "зеленого водорода".

Запустят этот проект в ближайшее время, а продлится он до марта 2024 года. Представитель компании Sojitz заявил, что за счет того, что в Австралии высокий уровень радиации – удастся по низкой цене транспортировать водород..

Отметим, что Палау взяло на себя обязательства достичь цели по производству возобновляемой энергии на 45% к 2025 году. Это несмотря на то, что республика сильно зависит от ископаемого топлива для производства энергии.

"Мы хотим применить результат к другим островным странам Тихого океана в будущем", - сказал представитель .

Водород в процессе "зеленого перехода"

Сторонники водородной энергетики считают, что водород, который при сжигании выделяет только воду, можно использовать в разных сферах:

как замену топлива в промышленных процессах (например, при производстве стали и цемента):

в автомобилях вместо бензина;

для отопления домов;

в качестве чистой энергии для прочих коммунальных услуг, когда солнечная и ветровая энергия недоступны (водород можно хранить и сжигать для генерирования электричества по мере необходимости).

Зеленый водород наиболее эффективен на пути декарбонизации. Его получают посредством возобновляемых источников энергии (ВИЭ), главным образом при электролизе воды. Однако доля такого водорода пока невелика, 78% этого топлива до сих пор производится с помощью переработки газа и нефти, что не отвечает всем требованиям "зеленого перехода".

Ранее мы сообщали, что в 2020 году в рамках Европейского зеленого соглашения ЕС инициировал водородную стратегию, которая поможет континенту отказаться от ископаемых источников энергии. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в Европейский Союз.

Напомним, что в Южной Корее обнаружили способ превращения аммиака в "зеленый водород"