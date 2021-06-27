Уже второй с начала пандемии. SkyUp пополнит флот новым "Боингом"

Лоукостер продолжает увеличиться свой флот, к концу лета у SkyUp будет уже 13 авиалайнеров

Авиалайнер SkyUp / Фото: Flickr

До конца лета флот лоукостера SkyUp пополнится еще одним авиалайнером 189-местный Boeing 737-800.

Об этом сообщает avianews.com.

Таким образом, к концу сезона флот авиаперевозчика будет состоять из 13 авиалайнеров. Это на два больше, чем лоукостер имел на момент начала пандемии COVID-19.

Как известно, в июне 2021 года SkyUp получил 215-местный авиалайнер Boeing 737-900ER, выпущенный в 2008 году. Этот самолет авиаперевозчик ожидал еще в апреле 2020 года, но поставка была отложена из-за стагнации рынка по причине пандемии COVID-19.

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Этот самолет стал самой большой и дальней моделью в парке авиакомпании.

Компания также использует два 149-местных Boeing 737-700, шесть 189-местных Boeing 737-800 и три 215-местных Boeing 737-900ER.

Ранее сообщалось, что в Харькове пассажиры SkyUp не смогли вылететь в Турцию.

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