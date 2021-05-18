Уволить Лещенко из "Укрзализныци": на сайте Кабмина активно голосуют за петицию

Месячная зарплата Лещенко в "Укрзализныце" превышает 330 тыс. грн, а члены его семьи зарабатывают в России

Анастасия Топольницкая и Сергей Лещенко / Фото: Facebook

На сайте Кабмина зарегистрирована электронная петиция с предложением уволить Сергея Лещенко из наблюдательного совета АО "Укрзализныця" из-за несовместимости статуса госслужащего и ведения семейного бизнеса в стране-агрессоре.

Петицию №41/003880-21еп зарегистрировал блогер Владимир Завгородний.

Он обратил внимание, что бывший журналист Сергей Лещенко назначен на должность распоряжением Кабмина № 1309-р от 18 декабря 2019 года и является официальным представителем государства в руководящем органе госкомпании. А в это время супруга Лещенко Анастасия Топольницкая дает диджей-сеты в московском ночном клубе, известном лояльностью к президенту РФ Владимиру Путину.

По мнению автора петиции, недопустимо, что супруга украинского госслужащего зарабатывает деньги в стране-агрессоре.

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Владимир Завгородний подчеркнул, что месячная зарплата Лещенко в "Укрзализныце" превышает 330 тыс. грн, а потому задал несколько вопросов:

как можно зарабатывать в России, когда идет война?

не являли это сотрудничеством с агрессором?

имеет ли Лещенко доступ к гостайне?

не раскрывает ли супруга Лещенко российским спецслужбам конфиденциальные сведения, касающиеся критической инфраструктуры?

Петиция была опубликована 14 мая, и за четыре дня набрала около 10% подписей, необходимых для ее рассмотрения, что свидетельствует о довольно активных темпах голосования.

Напомним, супруга Сергея Лещенко – диджей Анастасия Топольская угодила в скандал, выступив на секс-позитивной вечеринке в Москве.

После этого она дала понять, что ей глубоко безразлично мнение возмущенных украинцев, опубликовав фото с голой задницей.

Затем Лещенко попытался нелепо оправдать супругу, назвал ее концерт в Москве поддержкой жертв режима Путина.

Видео: Сегодня