"Укрзализныця" запустила первую в Украине инклюзивную электричку: как она выглядит (фото)

"Укрзализныця" оборудовала для людей с ограниченными возможностями пригородный поезд / Фото: коллаж "Сегодня"
"Укрзализныця", которая продолжает расширять маршрутную сеть на лето, запустила первый в Украине инклюзивный пригородный поезд, который приспособлен для путешествий людей с инвалидностью.
Об этом сообщает пресс-служба.
Первая инклюзивная электричка
"Постепенно делаем "Укрзализныцю" инклюзивной. Ведь все люди должны иметь равные возможности во время путешествия по железной дороге, в том числе и в пригородном сообщении. Этот поезд станет примером для дальнейших работ по модернизации пригородного подвижного состава", – отметил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.
Фото: пресс-служба "Укрзализныци"
Фото: пресс-служба "Укрзализныци"
Вагоны электропоезда оборудованы:
- местами для людей на инвалидных колясках;
- пандусами;
- кнопками вызова поездной бригады;
- все указатели нанесены шрифтом Брайля.
Также в поезде заменили некоторые системы и детали интерьера. Среди основных – установлено крепление для велосипедов.
Фото: пресс-служба "Укрзализныци"
Фото: пресс-служба "Укрзализныци"
На модернизацию этого пригородного поезда компания направила 70,6 млн грн, из них почти 2,2 млн грн на инклюзивность.
Фото: пресс-служба "Укрзализныци"
"До конца 2021 планируется провести капитальный ремонт еще 6 поездов. Средства на это, около 300 млн грн, предусмотрены в финплане компании", – резюмировал Иван Юрик.
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Что дальше?
"Укрзализныця" планирует приобрести еще 37 пассажирских вагонов для перевозки людей в инвалидных колясках. На них выделили деньги из госбюджета.
Фото: пресс-служба "Укрзализныци"
"Мы увеличиваем количество вагонов в дальнем сообщении для путешествий маломобильных людей. Кроме того, мы продолжаем повышать инклюзивность железнодорожных вокзалов", – сказал Иван Юрик.
Фото: пресс-служба "Укрзализныци"
Кроме того, согласно программе инклюзивности "Укрзализныця", в течение 2020-2023 годов направит более 74 млн грн на обустройство вокзалов и остановочных платформ для инвалидов, закупку подъемных платформ и тележек для вагонов и т. д.
Фото: пресс-служба "Укрзализныци"
Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила фирменный скоростной поезд категории "Интерсити" 747/748 сообщением Киев – Тернополь.
Кроме того, с июня "Укрзализныця" возобновила международное сообщение с Австрией и Венгрией, поезд Киев – Вена курсирует ежедневно. А с июля еще и со Словакией.
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