"Укрзализныця" запустила эвакуационные рейсы за границу – расписание на 6 марта

Как выехать за границу 6 марта - поезда / Фото: УНИАН, Укрзализныця

"Укрзализныця" не только вывозит украинцев из горячих точек, но и пытается эвакуировать за границу.

6 марта компания опубликовала новый график движения поездов.

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Эвакуационные рейсы на воскресенье, 6 марта:

№ 918/919 Запорожье – Хелм, отправление в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправление в 12:12;

№952 Львов – Хрубешув, отправление в 13:20;

№ 7616/7617 Львов – Хелм, отправление в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправление в 15:40;

№939/940 Харьков – Хелм, отправление в 17:00;

№67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм, отправление в 19:13;

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль, отправление в 19.55.

Также со станции Чоп в Венгрию (станция Захонь) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

Бесплатный проезд в ЕС

После начала российско-украинской войны многие страны ЕС объявили о приеме украинских беженцев и пытаются облегчить им жизнь всеми способами.

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В частности, 11 стран ввели бесплатный проезд в железнодорожном транспорте для беженцев, в том числе Австрия, Бельгия, Венгрия, Грузия, Германия, Нидерланды, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия.

"Сегодня" также писали, какие рейсы "Укрзализниця" запустила в пределах Украины, и рассказывали, какие рейсы объявлены бесплатными.