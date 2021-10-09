"Укрзализныця" запустила дополнительные поезда на праздники: список рейсов

Ко Дню защитников и защитниц Украины запустят дополнительные рейсы / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" запускает 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины с 12 по 18 октября.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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В западном направлении появится 6 дополнительных поездов:

№217/218 Киев-Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, из Рахова – 14 и 17 октября);

№239/207 Киев-Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода – 14 и 17 октября);

№202/201 Ковель-Киев (из Ковеля 12 и 17 октября, из Киева – 13 и 18 октября);

№235/236 Киев-Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода – 15 и 17 октября);

№250/249 Черновцы-Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева – 13 и 18 октября);

№207/229 Киев – Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода – 17 октября).

В восточном направлении назначили лишь два дополнительных поезда: №254/253 Киев – Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя – 17 октября) и №124/123 Киев – Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки – 14 и 17 октября).

В южном направлении назначено 4 дополнительных поезда:

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№298/297 Николаев – Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева – 13 октября);

№204/203 Одесса – Киев (из Одессы 12 октября, из Киева – 13 октября);

№298/297 Киев – Херсон (из Киева 18 октября);

№268/203 Одесса – Киев (из Одессы 17 октября).

Еще три поезда будут связывать города-миллионники: №168/167 Львов – Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября); №241/242 Харьков – Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы – 14 и 17 октября); №211/212 Харьков – Львов (из Харькова 13 и 16 октября, из Львова – 14 и 17 октября).

Появятся и дополнительные рейсы поездов:

№26/25 Одесса – Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября из Ивано-Франковска);

№136/135 Черновцы – Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября, из Одессы 13, 15 и 17 октября).

А поезд № 779/780 Сумы – Киев продолжит маршрут в Винницу (отправление поезда туда и обратно 14 октября).

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