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"Укрзализныця" запустила 8 дополнительных электричек: расписание

26 июля, 10:09

Ксения Капустинская

Поезда будут ходить только в будние дни, предупредили в компании-перевозчике

УЗ запустила дополнительные электрички / Фото: Galnet, Михаил Кульгейко

С сегодняшнего дня, 26 июля, в Киеве начали курсировать дополнительные пригородные электрички, запуск которых ранее анонсировала "Укрзализныця" (УЗ). Поезда будут ходить каждый будний день, на выходных рейсов не планируется. Речь идет об электропоездах в Яготин и Барышевку и из них.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ. Компания обнародовала и точное расписание восьми дополнительных электричек:

Напомним, недавно УЗ восстановила курсирование электропоездов на Донбассе. Также с 16 июля начали курсировать две пары пригородных ускоренных поездов, которые связали Одессу с Белгород-Днестровским

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Кроме того, "Укрзализныця" завершила капитальный ремонт семи пассажирских вагонов. Уже с этой недели они пополнят состав пассажирского поезда "Интерсити" № 738/737, который курсирует по маршруту Киев – Запорожье.

А о том, сколько в Украине пассажирских вагонов без кондиционеров и почему их до сих пор выпускают в рейсы, узнавали новости "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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