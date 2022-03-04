"Укрзализныця" запускает новые поезда за границу (список)

Список актуальных рейсов на 4 марта / Фото: Getty Images, Укрзализныця
"Укрзализныця"4 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы увезти украинцев подальше от боевых действий.
О расписании и направлениях движения компания сообщила в соцсетях.
Итак, 4 марта двигаются следующие поезда:
- №7616/7617 Хелм – Львов в 21:30;
- № 7613/7614 Львов – Пшемысль в 17:13;
- № 7615/7616 Львов – Пшемысль в 19:55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:45;
- №7620/7621 Хелм – Львов в 04:25;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13.
"Укрзализныця" остановила продажу билетов
3 марта компания объявила все рейсы в направлении с востока на запад эвакуационными и прекратила продажу билетов на них.
Это значит, что украинцы смогут пользоваться ими бесплатно, но приоритет при посадке предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.
Отмечается, что графики движения могут изменяться в зависимости от обстоятельств, так что ситуацию нужно мониторить постоянно.
"Сегодня" также писали, какие страны сделали бесплатным проезд по железной дороге для украинцев, и рассказывали, какая авиакомпания раздает украинцам бесплатные билеты.