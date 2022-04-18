"Укрзализныця" запускает дополнительные эвакуационные рейсы 18 апреля

Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 18 апреля/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

По состоянию на 18 апреля "Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Они будут курсировать, в частности, из горячих точек Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 18 апреля.

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В понедельник железнодорожники будут вывозить людей, в частности из Харькова, Покровска, Днепра, Одессы, Запорожья. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

04:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.

11:30 — 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород;

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;

22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород;

11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;

14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1.

Оккупанты сорвали эвакуацию в Лисичанске

Враг сорвал эвакуацию из Лисичанска. По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, во время "режима тишины" российская армия открыла огонь в центре города.

Местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была сорвана. Удалось вывезти только одного человека.

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