"Укрзализныця" восстанавливает международное сообщение с ЕС: куда теперь можно поехать

Поезд Киев – Вена ежедневно будет курсировать в Австрию, у него предусмотрена остановка в столице Венгрии – Будапеште

С 1 июня "Укрзализныця" восстанавливает международное сообщение с Австрией и Венгрией, поезд Киев – Вена будет курсировать ежедневно.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Он будет отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня. В обратном направлении (с 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 на следующий день", – сообщили в "Укрзализныце".

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Билеты на поезд Киев – Вена могут приобрести все желающие в международных билетных кассах вокзалов. Однако нужно соблюдать все коронавирусные нормы и не забывать о правилах въезда на территорию Австрии или Венгрии.

Отметим, что сообщение между странами восстановили из-за стабилизации эпидситуации из-за коронавируса в Украине и Австрии и Венгрии.

Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" продолжила расширение маршрутной сети на лето. В начале июня начнут курсировать поезда к морю из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска.