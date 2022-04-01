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"Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей – график поездов на 1 апреля

София Ковнир
1 апреля, 02:46
"Сегодня" подробно расскажет, в какие города можно эвакуироваться поездом

"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные места. Фото: "УНИАН", коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов в безопасные населенные пункты на 1 апреля.

Об этом сообщили на сайте "Укрзализныци".

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Рейсы на 1 апреля

Киев:

  • 01:00 – 754 Дарница – Харьков-Пасс.
  • 03:42 21/22 Харьков-Пас. – Трускавец
  • 04:16 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.
  • 05:05 – 138/137 Лозовая – Хмельницкий
  • 05:40 – 142/141 Львов – Лозовая
  • 06:45 – 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс.
  • 08:30 – 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 11:46 – 45/46 Ужгород – Лозовая
  • 13:09 – 142/141 Лозовая – Львов
  • 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
  • 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена
  • 14:25 – 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
  • 14:25 – 757/758 Киев-Пасс – Могилев-Подольский
  • 15:02 – 55/56 Киев-Пасс – Рахов
  • 17:06 – 743 Дарница – Львов
  • 17:09 – 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
  • 17:42 – 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
  • 17:42 – 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
  • 18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
  • 19:06 – 43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск
  • 19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава
  • 19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм
  • 19:48 – 95/96 Киев-Пасс – Рахов
  • 20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
  • 20:12 – 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
  • 20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта
  • 20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп
  • 21:07 – 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
  • 21:22 – 98/97 Киев-Пасс – Ковель
  • 21:28 – 76/75 Киев-Пасс – Кривой Рог-Главный
  • 22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы
  • 22:27 – 45/46 Лозовая – Ужгород
  • 22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов
  • 22:49 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая
  • 23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
  • 23:59 – 139/140 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

Одесса:

  • 14:15 – 25/26 Одесса-Главная – Рахов
  • 17:14 – 91/92 Одесса-Главная – Лозовая
  • 18:22 – 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
  • 18:22 – 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
  • 21:31 – 12/11 Одесса-Главная – Львов
  • 22:03 – 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 22:25 – 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.
  • 22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород

Харьков:

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  • 03:46 – 142/141 Лозовая – Львов
  • 07:50 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая
  • 08:30 – 753 Харьков-Пас. – Львов
  • 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород
  • 12:06 – 45/46 Лозовая – Ужгород
  • 13:05 – 723 Харьков-Пас. – Киев-Пасс
  • 14:58 – 17/18 Харьков-Пас. – Львов
  • 19:27 – 795/796 Харьков-Пас. – Днепр
  • 20:35 – 138/137 Лозовая – Хмельницкий
  • 21:08 – 1/2 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
  • 21:43 – 8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная
  • 22:10 – 45/46 Ужгород – Лозовая

Дополнительные эвакуационные рейсы на 1 апреля

Краматорск:

  • 13:00 – №274/273 Краматорск – Львов
  • 16:00 – №276/275 Краматорск – Львов

Другие:

  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
  • 16:10 – 7931 Покровск – Днепр
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

Под Одессой задержан мужчина за псевдоминирование эвакуационного поезда

В Одесской области полиция задержала жителя Куяльницкой ОТО за ложное сообщение о минировании эвакуационного пассажирского поезда.

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"52-летний мужчина сообщил полицейским и спасателям, что под эвакуационный поезд заложена бомба. Сотрудники спецслужб провели тщательный осмотр вагонов, но никаких взрывных устройств не обнаружили", — говорится в сообщении Нацполиции.

Личность псевдоминера копы установили в течение нескольких часов. Он находился на работе в Одессе, был нетрезв и объяснил свои действия негативным отношением к полиции.

Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

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