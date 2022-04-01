"Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей – график поездов на 1 апреля

"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные места. Фото: "УНИАН", коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов в безопасные населенные пункты на 1 апреля.

Об этом сообщили на сайте "Укрзализныци".

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Рейсы на 1 апреля

Киев:

01:00 – 754 Дарница – Харьков-Пасс.

03:42 21/22 Харьков-Пас. – Трускавец

04:16 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.

05:05 – 138/137 Лозовая – Хмельницкий

05:40 – 142/141 Львов – Лозовая

06:45 – 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс.

08:30 – 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

11:46 – 45/46 Ужгород – Лозовая

13:09 – 142/141 Лозовая – Львов

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена

14:25 – 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

14:25 – 757/758 Киев-Пасс – Могилев-Подольский

15:02 – 55/56 Киев-Пасс – Рахов

17:06 – 743 Дарница – Львов

17:09 – 13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 – 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 – 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 – 43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск

19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм

19:48 – 95/96 Киев-Пасс – Рахов

20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 – 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта

20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 – 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

21:22 – 98/97 Киев-Пасс – Ковель

21:28 – 76/75 Киев-Пасс – Кривой Рог-Главный

22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

22:27 – 45/46 Лозовая – Ужгород

22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов

22:49 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая

23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

23:59 – 139/140 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

Одесса:

14:15 – 25/26 Одесса-Главная – Рахов

17:14 – 91/92 Одесса-Главная – Лозовая

18:22 – 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

18:22 – 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

21:31 – 12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 – 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 – 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.

22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород

Харьков:

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03:46 – 142/141 Лозовая – Львов

07:50 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая

08:30 – 753 Харьков-Пас. – Львов

11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород

12:06 – 45/46 Лозовая – Ужгород

13:05 – 723 Харьков-Пас. – Киев-Пасс

14:58 – 17/18 Харьков-Пас. – Львов

19:27 – 795/796 Харьков-Пас. – Днепр

20:35 – 138/137 Лозовая – Хмельницкий

21:08 – 1/2 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск

21:43 – 8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная

22:10 – 45/46 Ужгород – Лозовая

Дополнительные эвакуационные рейсы на 1 апреля

Краматорск:

13:00 – №274/273 Краматорск – Львов

16:00 – №276/275 Краматорск – Львов

Другие:

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая

16:10 – 7931 Покровск – Днепр

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

Под Одессой задержан мужчина за псевдоминирование эвакуационного поезда

В Одесской области полиция задержала жителя Куяльницкой ОТО за ложное сообщение о минировании эвакуационного пассажирского поезда.

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"52-летний мужчина сообщил полицейским и спасателям, что под эвакуационный поезд заложена бомба. Сотрудники спецслужб провели тщательный осмотр вагонов, но никаких взрывных устройств не обнаружили", — говорится в сообщении Нацполиции.

Личность псевдоминера копы установили в течение нескольких часов. Он находился на работе в Одессе, был нетрезв и объяснил свои действия негативным отношением к полиции.

Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

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