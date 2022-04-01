"Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей – график поездов на 1 апреля

"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные места. Фото: "УНИАН", коллаж "Сегодня"
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов в безопасные населенные пункты на 1 апреля.
Об этом сообщили на сайте "Укрзализныци".
Рейсы на 1 апреля
Киев:
- 01:00 – 754 Дарница – Харьков-Пасс.
- 03:42 21/22 Харьков-Пас. – Трускавец
- 04:16 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.
- 05:05 – 138/137 Лозовая – Хмельницкий
- 05:40 – 142/141 Львов – Лозовая
- 06:45 – 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс.
- 08:30 – 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
- 11:46 – 45/46 Ужгород – Лозовая
- 13:09 – 142/141 Лозовая – Львов
- 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
- 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена
- 14:25 – 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
- 14:25 – 757/758 Киев-Пасс – Могилев-Подольский
- 15:02 – 55/56 Киев-Пасс – Рахов
- 17:06 – 743 Дарница – Львов
- 17:09 – 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
- 17:42 – 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
- 17:42 – 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
- 18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 19:06 – 43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск
- 19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава
- 19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм
- 19:48 – 95/96 Киев-Пасс – Рахов
- 20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 20:12 – 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
- 20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта
- 20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп
- 21:07 – 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
- 21:22 – 98/97 Киев-Пасс – Ковель
- 21:28 – 76/75 Киев-Пасс – Кривой Рог-Главный
- 22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы
- 22:27 – 45/46 Лозовая – Ужгород
- 22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов
- 22:49 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая
- 23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
- 23:59 – 139/140 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
Одесса:
- 14:15 – 25/26 Одесса-Главная – Рахов
- 17:14 – 91/92 Одесса-Главная – Лозовая
- 18:22 – 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
- 18:22 – 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
- 21:31 – 12/11 Одесса-Главная – Львов
- 22:03 – 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 – 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.
- 22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
Харьков:
- 03:46 – 142/141 Лозовая – Львов
- 07:50 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая
- 08:30 – 753 Харьков-Пас. – Львов
- 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород
- 12:06 – 45/46 Лозовая – Ужгород
- 13:05 – 723 Харьков-Пас. – Киев-Пасс
- 14:58 – 17/18 Харьков-Пас. – Львов
- 19:27 – 795/796 Харьков-Пас. – Днепр
- 20:35 – 138/137 Лозовая – Хмельницкий
- 21:08 – 1/2 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
- 21:43 – 8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная
- 22:10 – 45/46 Ужгород – Лозовая
Дополнительные эвакуационные рейсы на 1 апреля
Краматорск:
- 13:00 – №274/273 Краматорск – Львов
- 16:00 – №276/275 Краматорск – Львов
Другие:
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
- 16:10 – 7931 Покровск – Днепр
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
Под Одессой задержан мужчина за псевдоминирование эвакуационного поезда
В Одесской области полиция задержала жителя Куяльницкой ОТО за ложное сообщение о минировании эвакуационного пассажирского поезда.
"52-летний мужчина сообщил полицейским и спасателям, что под эвакуационный поезд заложена бомба. Сотрудники спецслужб провели тщательный осмотр вагонов, но никаких взрывных устройств не обнаружили", — говорится в сообщении Нацполиции.
Личность псевдоминера копы установили в течение нескольких часов. Он находился на работе в Одессе, был нетрезв и объяснил свои действия негативным отношением к полиции.
Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.