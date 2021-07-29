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"Укрзализныця" продлила маршруты двух электропоездов. Куда можно доехать?

29 июля, 21:13

Виктория Барановская

Пассажиры с некоторых отдаленных населенных пунктов Черкасской смогут без пересадки на другие поезда добраться до столицы

"Укрзализныця" продлила маршруты к станциям Коростень и Цветково / Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" продлила маршруты двух пригородных поездов – электричка Киев – Малин будет ездить до станции Коростень, а Киев – Мироновка – до станции Цветково.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Изменения вносятся в график:

В пути следования поезда предусмотрены остановки на станциях Пирожковский, Головки Тишев, Осиповка, 130 км, Чоповичи, Молотые, 140 км, Стремигород, Новаки, Шатрище, Древлянка.

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Таким образом, пассажиры с некоторых отдаленных населенных пунктов Черкасской области смогут без пересадки на другие поезда добраться до столицы. Ранее пересадку нужно было сделать по станции Мироновка.

Напомним, 26 июля в Киеве начали курсировать дополнительные пригородные электрички, запуск которых ранее анонсировала "Укрзализныця". Поезда будут ходить каждый будний день.

Мы также писали, что недавно УЗ возобновила курсирование электропоездов на Донбассе. Также с 16 июля начали курсировать две пары пригородных быстрых поездов, они связали Одессу из Белгород-Днестровским.

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