"Укрзализныця" примет участие в эвакуации украинцев из сектора Газа: кто за все заплатит

В аэропорт "Борисполь" должны прибыть больше сотни украинцев и членов их семей

Скоростной поезд "Интерсити" / Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Укрзализныця" примет участие в эвакуации более 100 украинцев и членов их семей из сектора Газа, которые сегодня прибудут специальным рейсом из Каира в Международный аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пассажиры этого рейса будут доставлены двумя поездами Kyiv Boryspil Express на Центральный железнодорожный вокзал, где им созданы комфортные условия для отдыха и ожидания.

Далее эвакуированных украинцев железнодорожным транспортом доставят к месту назначения по всей территории Украины. Эти пассажиры не будут платить за проезд. А для возмещения стоимости проездных документов "Укрзализныця" получит компенсацию из Резервного фонда госбюджета.

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Напомним, из сектора Газа в Украину через Египет эвакуируют более 100 человек, большинство из них – женщины и дети.

Также говорилось, что неделю назад глава правительства Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел и Министерству инфраструктуры принять меры для эвакуации украинцев, находящихся в секторе Газа.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, что пресс-секретар МИД Украины Олег Николенко рассказал: выехать из Газы хотят преимущественно женщины, вышедшие замуж за палестинцев. Сейчас готовят списки желающих. Однако у большинства граждан просроченные документы, поэтому процедура выдачи новых потребует времени.