"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 28 марта

"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные населенные пункты/Фото: коллаж: "Сегодня"
"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 28 марта.
Информация появилась на сайте "Укрзализныци".
Как будут курсировать поезда?
Харьков:
- 11:30 — №229/230 Харьков — Ужгород.
Днепр:
- 20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.
Краматорск:
- 13:00 — №282/281 Краматорск — Львов;
- 16:00 — №284/283 Краматорск — Львов.
Одесса:
- 22:32 — №238/237 Одесса — Ужгород.
Другой:
- 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;
- 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.
"Укрзализныця" возвращает платный проезд на некоторые рейсы
Все нерегулярные эвакуационные рейсы бесплатны, однако с 21 марта "Укрзализныця" вернула платный проезд на рейсы, которые едут с запада в центр, к востоку и югу, а также в определенные страны.