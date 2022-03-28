"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 28 марта

"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные населенные пункты/Фото: коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 28 марта.

Информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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Как будут курсировать поезда?

Харьков:

11:30 — №229/230 Харьков — Ужгород.

Днепр:

20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.

Краматорск:

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13:00 — №282/281 Краматорск — Львов;

16:00 — №284/283 Краматорск — Львов.

Одесса:

22:32 — №238/237 Одесса — Ужгород.

Другой:

14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;

16:10 — 7931 Покровск — Днепр;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

"Укрзализныця" возвращает платный проезд на некоторые рейсы

Все нерегулярные эвакуационные рейсы бесплатны, однако с 21 марта "Укрзализныця" вернула платный проезд на рейсы, которые едут с запада в центр, к востоку и югу, а также в определенные страны.

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