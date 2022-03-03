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"Укрзализныця" объявила бесплатными некоторые поезда – список

София Зиновьева
3 марта, 13:53
Рассказываем, как "Укрзализныця" помогает украинцам эвакуироваться из горячих точек

Куда можно уехать бесплатно / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" объявила, что все рейсы с востока в направлении западной Украины являются эвакуационными и поэтому продажа билетов на них закрыта.

Об этом компания сообщила в социальных сетях.

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Отмечается, что теперь проезд на всех этих поездах бесплатный, но приоритет при посадке предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.

Следовательно, пассажиры могут бесплатно воспользоваться следующими графиковыми поездами:

  • №1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;
  • №3/4 Запорожье – Ужгород;
  • №5/6 Мариуполь – Рахов;
  • №7/8 Киев – Черновцы;
  • №15/16 Харьков – Рахов;
  • №17/18 Харьков – Ужгород;
  • №21/22 Харьков – Трускавец;
  • №25/26 Одесса – Рахов;
  • №29/30 Киев – Ужгород;
  • №31/32 Кривой Рог – Ужгород;
  • №35/36 Одесса – Перемышль;
  • №37/38 Одесса – Ужгород;
  • №41/42 Днепр – Трускавец;
  • №45/46 Краматорск – Ужгород;
  • №49/50 Киев – Трускавец;
  • №55/56 Киев – Рахов;
  • №57/59-№58/60 Киев – Ворохта, Чоп;
  • №77/78 Одесса – Ковель;
  • №81/82 Киев – Ужгород;
  • №85/87-86/88 Новоалексеевка – Львов, Ковель (курсирует в Запорожье);
  • №91/92 Киев – Львов;
  • №95/96 Киев – Рахов;
  • №97/98 Киев – Ковель;
  • №114/113-142/141 Лиман – Львов;
  • №119/120 Запорожье – Львов;
  • №129/130 Кременчуг – Ворохта;
  • №149/150 Полтава – Черновцы;
  • №135/136 Одесса – Черновцы;
  • №249/250 Киев – Черновцы;
  • №749/750 Киев – Ивано-Франковск;
  • № 705 Дарница – Киев Пас – Львов;
  • № 715 Дарница – Киев Пас – Львов;
  • № 723 Харьков – Львов;
  • №747 Киев – Тернополь.

Расписание движения может изменяться в зависимости от ситуации в том или ином регионе.

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Бесплатный проезд для украинцев

В связи с войной 11 стран Евросоюза сделали проезд в железнодорожном транспорте для украинцев бесплатным.

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно предъявить паспорт, удостоверяющий, что вы являетесь гражданином Украины.

В настоящее время к инициативе присоединились: Бельгия, Венгрия, Грузия, Германия, Нидерланды, Словакия, Финляндия, Франция и Чехия.

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