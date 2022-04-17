"Укрзализныця" обнародовала список эвакуационных поездов на 17 апреля

Украинцев эвакуируют в безопасные места. Фото: коллаж "Сегодня"
"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 17 апреля. Сегодня отправятся 7 поездов.
Соответствующая информация появилась на сайте "Укрзализныци".
Как будут курсировать эвакуационные поезда?
- 22:30 – 179/180 Днепр – Киев-Пасс.
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 – 233/234 Чоп – Днепр
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пасс. – Ивано-Франковск
- 06:00 – 201/209 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.
Из Славянска и Краматорска возобновили движение эвакуационных поездов
Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара по путепроводу в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге. Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.