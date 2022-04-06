"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 6 апреля

"По дороге этими автобусами были эвакуированы мариупольцы и местные жители из города Бердянск. Также за колонной автобусов следует более 40 частных автомобилей. Они сейчас проходят пункты пропуска в городе Васильевка. Уже в ближайшее время 400 человек будут в безопасности в Запорожье. Также в город Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены утром в Бердянск. На них эвакуировали 150 человек. Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1080 человек", — отметила Верещук.