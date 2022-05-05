"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 5 мая

"Укрзализныця" эвакуирует людей ежедневно/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Сегодня, 5 мая, отправится только один.

Соответствующая информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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На четверг, 5 мая, "Укрзализныця" назначила один эвакуационный поезд:

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп

В "Укрзалізниці" добавили, что время отправления может меняться.

Зеленский просит ООН об эвакуации раненых из "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Он попросил помочь в вывозе из "Азовстали" всех раненых.

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Зеленский поблагодарил генерального секретаря за его усилия по эвакуации украинских граждан из "Азовстали". Кроме того, он проинформировал Гутерриша об успешном проведении первого этапа, во время которого из "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение продолжающейся эвакуационной операции.

Глава государства поблагодарил ООН и Международный комитет Красного Креста, которые продемонстрировали возможность достижения прогресса в самых сложных гуманитарных кризисах.

"О роли ООН и МККК в этом узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут быть действенными", — отметил Зеленский.

Президент обратился к Генсеку ООН с просьбой оказать содействие в вывозе из "Азовстали" всех раненых.

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"Под угрозой – жизнь остающихся там людей. Для нас важен каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении", – сказал глава государства.

Добавим, что в эвакуации также нуждаются люди из Луганской области.

Так мы писали, как эвакуироваться и найти бесплатное жилье в Украине переселенцам.