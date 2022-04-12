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"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 12 апреля

Владимир Козырь
12 апреля, 04:33
Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом

Для украинцев запустили эвакуационные поезда/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 12 апреля. Сегодня отправится 13 поездов.

Информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Покровск

  • 10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь;
  • 14:00 – 241/242 Покровск – Львов;
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
  • 17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы.

Львов

  • 14:00 – 241/242 Львов – Днепр;
  • 22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж.

Другие

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  • 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас;
  • 08:30 – 240/239 Тернополь – Днепр;
  • 11:20 – 274/273 Славянск – Львов;
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск;
  • 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая;
  • 21:30 – 236/235 Черновцы-Киев-Пас;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Эвакуация за прошедшие сутки

В течение дня, 11 апреля, в Украине с горячих точек эвакуировали 4354 человека. Во время эвакуации оккупационные войска постоянно нарушали режим тишины.

Эвакуационными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье добрались 3854 человека. Из них 556 – из Мариуполя; 3298 человек эвакуированы из городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь Запорожской области.

Колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживают оккупационные войска на блокпосте в Васильевке. Третий день Российская Федерация нарушает договоренности на обеспечение проезда автобусов для эвакуации людей из этих городов.

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Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной Луганской области удалось эвакуировать более 500 человек.

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