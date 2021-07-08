"Укрзализныця" назначила еще один поезд к морю (расписание)

Поезд будет двухгруппным, поэтому в некоторые числа месяца важно не запутаться в графике движения

УЗ назначила еще один поезд до Бердянска / Фото: Сегодня

"Укрзализныця" (УЗ) продолжила расширять маршрутную сеть на лето и назначила с 12 июля дополнительный двухгруппный ночной поезд № 250/261-262/249 Кременчуг, Полтава, Харьков – Бердянск.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд № 250/249 Кременчуг, Полтава – Бердянск

Он будет отправляться из Кременчуга по четным числам в 16:40. В Бердянск он прибывает в 7:27.

Обратно из Бердянска поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Кременчуг в 10:22.

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Поезд № 261/262 Харьков – Бердянск

Он будет отправляться из Харькова в 21:53 по четным числам.

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В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Харьков в 04:50.

"Планируя путешествия, обратите внимание, что в смежные даты, например 31 июля и 1 августа, поезд будет отправляться из Кременчуга и Полтавы 30 июля и 2 августа (и прибывать в Бердянск 31 июля и 3 августа соответственно). В обратном направлении, в Кременчуг и Полтава, он прибывает 1 и 4 августа соответственно", – предупредили в УЗ.

Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила фирменный дневной скоростной поезд категории "Интерсити" 747/748 сообщением Киев – Тернополь.

Кроме того, с июня "Укрзализныця" возобновила международное сообщение с Австрией и Венгрией, поезд Киев – Вена курсирует ежедневно.