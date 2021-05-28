"Укрзализныця" назначила еще два поезда к морю: куда и когда поедем

Курортные поезда будут курсировать по нечетным числам месяца. Пассажиры одного из рейсов будут находиться в пути почти сутки

Летних поездов становится больше / Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

"Укрзализныця" (УЗ) продолжила расширение маршрутной сети на лето. В начале июня начнут курсировать поезда к морю из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска:

с 3 июня – № 204/190 Кривой Рог, Днепр – Геническ;

с 5 июня – № 231/232 Ивано-Франковск – Геническ.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Поезд № 204/190 Кривой Рог, Днепр – Геническ будет отправляться из Кривого Рога по нечетным числам в 18:50. Прибытие к Геническ – в 3:40. Маршрут также пролегает через Никополь, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевку.

В обратном направлении рейс начнет курсировать с 6 июня. Из Геническа поезд будет отправляться в 22:57, а прибывать в Кривой Рог в 7:43.

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Поезд № 231/232 Ивано-Франковск – Геническ будет отправляться из Ивано-Франковская по нечетным числам в 14:42 и прибывать в Геническ в 17:50 на следующий день. В обратном направлении рейс будет курсировать по четным числам. Отправление из Геническа в 11:20, прибытие в Ивано-Франковск – в 13:08 на следующий день.

Остановки на маршруте – Новоалексеевка, Мелитополь, Запорожье, Днепр, Казатин, Шепетовка, Львов.

Ранее УЗ также назначила поезд между тремя туристическими регионами Украины. "Прикарпатский экспресс" соединит Волынь, Галичину и Прикарпатье.

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Видео: Halyna Poptsova/Facebook