"Укрзализныця" изменила правила покупки некоторых билетов

Украинцы могут онлайн купить проездные документы на поезда "800-й нумерации" / Фото: Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" упростила для пассажиров покупку проездных билетов на региональные поезда, теперь не нужно обменивать их в кассах.
Об этом сообщила пресс-служба.
Теперь украинцы могут сразу купить проездные документы на поезда "800-й нумерации". Им больше не нужно обменивать в кассах бланки заказов.
Раньше пассажирам, которые покупали билеты онлайн, приходилось оформлять посадочные документы, но они не давали права для проезда. Бланк заказа поступал на почту, а затем приходилось искать кассу вокзала, чтобы обменять его на проездной документ.
"УЗ решила технические вопросы и упростила данный процесс. Теперь, покупая билет на региональный поезд, пассажиры сразу получают билет", – сообщила прессслужба.
Правила перевозки пассажиров
В Украине с 21 октября действуют новые правила путешествий. Теперь пассажирам для того, чтобы зайти в вагон поезда, нужно предоставить еще один документ.
Необходимо подтвердить:
- получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
- получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста определения антигена COVID-19 – они действуют 72 часа.
Кроме того, по-прежнему требуется проездной документ и документ, удостоверяющий личность.
Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" запускает поезд самым длинным маршрутом Мариуполь — Рахов. Он начнет действовать с 12 декабря.