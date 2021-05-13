Укроборонпром серьезно нарастил производство оружия: авиастроение рулит

За четыре месяца 2021 года одной лишь авиатехники госконцерн произвел на 2 млрд грн

Истребитель МиГ-29 ВСУ

Предприятия ГК "Укроборонпром", где продолжается процесс корпоратизации, в январе-апреле 2021-го увеличили объемы производства оружия и военной техники на 21% по сравнению с прошлым годом, а выпуск продукции военного назначения достиг 10,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Самый большой прогресс показало авиастроение – плюс 60% (+2 млрд грн).

Производство, ремонт и модернизация средств радиолокации, радиосвязи и спецприборов выросли на 45% (+300 млн грн).

Производство высокоточного оружия и боеприпасов – плюс 27% (+400 млн грн).

За четыре месяца 2021 спецэкспортеры заключили контрактов в 2,4 раза больше (280,5 млн долл., или 7,75 млрд грн), чем в прошлом году.

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В госконцерне отметили, что апреле-2021 перевыполнили производственные планы на 13%. Лидерами стали предприятия управления судостроения и морской техники концерна, которые превысили план в 2,2 раза (более 120 млн грн).

Напомним, гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев на телеканале "Украина 24" заявил, что при необходимости концерн готов удвоить выпуск продукции для нужд ВСУ.

Также сообщалось, что 17 предприятий Укроборонпрома пустят с молотка: раньше они ремонтировали суда, авто и авиацию.

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