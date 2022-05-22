Украину ждет страшный дефицит: каких продуктов может не хватать

Дефицит возникнет из-за действий российских оккупантов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в этом году прогнозируют дефицит некоторых овощей. В основном это касается культур, которые в промышленных масштабах выращивают на юге страны.

Об этом рассказала аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Светлана Литвин.

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А поскольку россияне оккупировали четвертую часть территории Украины, где выращивался сладкий перец (а это 25% на территории Херсонской области), наибольшего дефицита следует ожидать именно этого овоща. При этом основную часть сладкого перца для продажи (93%) выращивали именно в индивидуальных хозяйствах.

Именно из-за оккупации украинцы фактически потеряли рынки сбыта и свой единый доход, а Украина — большую часть урожая теплолюбивых овощей.

Как будут бороться с дефицитом?