"Украинскую правду" продали – Притула и Фиала объявили о сделке

Притула и Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание перешли Dragon Capital

Алена Притула и Томаш Фиала / коллаж "Сегодня" / источники фото: Facebook Алены Притулы и Dragon Capital

Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Стороны договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.

Команда "Украинской правды" во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Аленой Притулой, которая и в дальнейшем будет выполнять роль редактора-основателя, говорится сообщении.

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"По аналогии с проектом НВ, мы продолжим практику невмешательства собственника в редакционную политику УП и рады анонсировать подписание соответствующего документа, будет находиться в свободном доступе на сайте "Украинской правды", – заявил Фиала.

Мусаева также заметила, что весь 21 год существования "Украинской правды" для команды издания на первом месте были интересы читателя и украинского общества: "Этот принцип является для нас незыблемым и главным, мы и в дальнейшем будем придерживаться его в нашей работе. Редакционное соглашение с новым владельцем УП закрепляет это на бумаге".

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