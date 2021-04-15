Украинский бизнес зарядился оптимизмом: ожидания улучшились впервые за год

Предприниматели стали меньше бояться инфляции и девальвации, а кроме того готовятся повышать зарплаты сотрудников

Украинский бизнес впервые с января-марта 2020 года улучшил экономические ожидания. Несмотря на стремительный рост цен, предприниматели, ждут замедления инфляции и ослабления девальвации гривни в следующие 12 месяцев. Индекс деловых ожиданий составил 108,4%, вернувшись к положительным значениям.

Такие результаты показал опрос руководителей компаний, который провел Национальный банк.

Заметно улучшились ожидания роста производства товаров и услуг – до 5,6% против "минус" 24,4%, которые были в конце 2020 года.

Ожидаемая годовая инфляция составила 7,7% по сравнению с 7,9% в предыдущем квартале. Причем больше половины опрошенных считают, что инфляция не превысит 7,5%, зато каждый третий опасается роста цен на 10%. Заметно упало влияние курсового фактора: его отметили 59,2% респондентов против 71,9% в предыдущем опросе.

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Средний курс доллара, которого ждут бизнесмены через 12 месяцев, составил 29,15 грн против 29,68 грн в предыдущем квартале.

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Бизнес смягчил оценки по уменьшению количества работников: баланс ответов составил "минус" 1,9% (было "минус" 9,9%).

Большинство компаний (62,9%) планируют повышать зарплаты в течение следующих 12 месяцев. Лишь 2% компаний готовы к уменьшению зарплат (было 3,7%).

Наилучшие ожидания в целом показали предприятия сельского хозяйства.

Напомним, при этом в январе украинский бизнес серьезно ухудшил оценки экономического состояния, а ожидания были более пессимистичными. Предприятия всех сфер ожидали роста цен от поставщиков, в первую очередь на сырье. Кроме того, они были настроены на уменьшение численности работников.

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