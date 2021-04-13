Украинский бизнес обратился к премьер-министру с просьбой отклонить проект национально определяемого вклада

Представители более 15 бизнесовых и отраслевых ассоциаций призвали правительство подробнее просчитать показатели второго национального определенного вклада Украины (т. н. НВВ-2) в Парижское соглашение. В частности, привлечь к этому процессу представителей профильных министерств, экспертов и отраслевых объединений. Об этом говорится в публичном обращении к премьер-министру Денису Шмыгалю от Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA), пишет "Politeka".



"Обнародованный проект НВВ-2 представляет собой качественный шаг вперед... В то же время требует объяснения конкретная процедура учета замечаний и предложений бизнеса при формировании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины относительно НВВ-2. Остается непонятным, как именно был сформирован предложенный в документе обновленный показатель НВВ-2, и было спрогнозировано влияние этих поправок на социально-экономические индикаторы государства", — подчеркивают авторы обращения.



Представители бизнеса приводят ряд замечаний к представленному проекту НВВ-2. В частности, речь идет о несоответствии заложенных параметров экономического роста – следовательно, в проекте НВВ-2 предусмотрено средний рост ВВП в Украине на уровне 4.2% до 2030 года. В то же время утвержденная в марте национальная экономическая стратегия до 2030 года устанавливает этот параметр на уровне 6.8%. Авторы обращения считают, что есть необходимость в существенной коррекции НВВ-2 для отражения уже утвержденных правительством параметров экономического роста.



Кроме того, представители бизнеса считают нецелесообразной разработку финансово-экономического обоснования документа только после его одобрения, ведь реализация целей по декарбонизации экономики потребует значительного объема инвестиций. При этом источники этих финансовых ресурсов разработчики проекта НВВ-2 не конкретизировали.



"В условиях неопределенности происхождения финансовых ресурсов для реализации климатических целей государства, члены UBTA выражают беспокойство относительно переложения этого бремени на плечи отечественного бизнеса. Кроме того, возникают вопросы, почему оценка потребностей инвестиций в проекте распоряжения Кабинета Министров значительно отличается в меньшую сторону от финансовых оценок, ранее озвучиваемых международной группой экспертов относительно модельных сценариев НВВ-2", — отмечается в обращении.



Авторы обращения подчеркнули, что UBTA совместно с Центром экономического восстановления готовы присоединиться к интеграции показателей Национальной экономической стратегии-2030 к модели НВВ-2, подготовки обоснованных показателей и разработки конкретных шагов в различных секторах экономики для его достижения. Соответствующие расчеты будут предложены в срок до трех месяцев.



Напомним, Украина ратифицировала Парижское соглашение в 2016 году. Его цель – удержание роста средней мировой температуры на уровне ниже +2°C. В соответствии с Парижским соглашением каждая страна-участница подает свой вклад по сокращению выбросов парниковых газов.

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