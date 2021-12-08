Украинские ФОПы получат 8 тыс. грн помощи: кому на этот раз выплатят деньги

Некоторым ФОПам выплатят помощь до 15 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине физические лица предприниматели (ФОП) cмогут получить помощь от государства в виде так называемых карантинных 8 тысяч гривен.

Соответствующее решение принял Кабинет министров, но касается это не всех предпринимателей.

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Получить 8 тысяч смогут только те, кто весной ошибся при введении банковских реквизитов или подал неправильно заполненные документы. На это у ФОПов есть время до 15 декабря.

Повторно подать документы на получение помощи нужно через онлайн-портал государственных услуг "Дія", где необходимо правильно указать свои реквизиты.

"После поступления соответствующего уведомления для получения пособия в размере 8 тыс. грн застрахованные лица смогут до 15 декабря этого года включительно сформировать и подать уведомление через "Дію", – пояснили в Министерстве социальной политики.

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Кому выплачивают "карантинное" пособие?

Единовременная помощь в размере 8 тысяч гривен получают застрахованные ФОПы и наемные работники тех отраслей бизнеса, которые больше всего пострадали во время жесткого карантина в апреле этого года:

розничная торговля;

временное размещение;

обеспечение блюдами и напитками;

демонстрация фильмов;

сфера творчества, искусства и развлечений;

деятельность в сфере спорта;

организация отдыха и развлечений.

Если вы работаете в одной из этих отраслей и хотите получить помощь, в мобильном приложении "Дія" нужно указать свои ФИО, паспортные данные, регистрационный номер предпринимателя и адрес регистрации, а также номер банковского счета в формате IBAN;

После этого просто подтвердите свое согласие на обработку персональных данных.

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"Сегодня" уже писали, как самостоятельно открыть ФОП в "Дії" и рассказывали, что изменится для украинских предпринимателей с 1 января.