Украинские ФОПы получат 8 тыс. грн помощи: кому на этот раз выплатят деньги

Некоторым ФОПам выплатят помощь до 15 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине физические лица предприниматели (ФОП) cмогут получить помощь от государства в виде так называемых карантинных 8 тысяч гривен.
Соответствующее решение принял Кабинет министров, но касается это не всех предпринимателей.
Получить 8 тысяч смогут только те, кто весной ошибся при введении банковских реквизитов или подал неправильно заполненные документы. На это у ФОПов есть время до 15 декабря.
Повторно подать документы на получение помощи нужно через онлайн-портал государственных услуг "Дія", где необходимо правильно указать свои реквизиты.
"После поступления соответствующего уведомления для получения пособия в размере 8 тыс. грн застрахованные лица смогут до 15 декабря этого года включительно сформировать и подать уведомление через "Дію", – пояснили в Министерстве социальной политики.
Кому выплачивают "карантинное" пособие?
Единовременная помощь в размере 8 тысяч гривен получают застрахованные ФОПы и наемные работники тех отраслей бизнеса, которые больше всего пострадали во время жесткого карантина в апреле этого года:
- розничная торговля;
- временное размещение;
- обеспечение блюдами и напитками;
- демонстрация фильмов;
- сфера творчества, искусства и развлечений;
- деятельность в сфере спорта;
- организация отдыха и развлечений.
Если вы работаете в одной из этих отраслей и хотите получить помощь, в мобильном приложении "Дія" нужно указать свои ФИО, паспортные данные, регистрационный номер предпринимателя и адрес регистрации, а также номер банковского счета в формате IBAN;
После этого просто подтвердите свое согласие на обработку персональных данных.
"Сегодня" уже писали, как самостоятельно открыть ФОП в "Дії" и рассказывали, что изменится для украинских предпринимателей с 1 января.