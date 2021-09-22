Украинские аграрии переплатят за сушку зерна из-за газового кризиса в Европе

Аграрии столкнулись с ростом цен на сушку зерна / Фото: Коллаж: Сегодня

Как известно, цена газа на европейском рынке продолжает бить исторические рекорды, а цена голубого топлива напрямую влияет не только на коммунальные услуги для населения, но и на производство сельхозпродукции. В этом году, несмотря на очень хороший урожай, аграрии внезапно столкнулись с ростом цен на сушку зерна, которая произошла из-за взлета цен на энергоносители.

Как рассказал "Сегодня" специалист по вопросам деятельности элеваторов, директор "Белозаводского элеватора" (Харьковская область), Сергей Щербань, стремительный рост цен на газ – основной составляющей себестоимости процесса сушки зерна – пришелся как раз на начало активной фазы его заготовки.

По его словам, в летний период многие аграрии оказались не готовы к тому, что цены на услуги элеваторов начали расти непосредственно в период сдачи зерна на сушку.

"Цена топлива – это 40-50% от стоимости тарифа на элеваторе", – говорит Щербань.

Он также добавил, что рынок сейчас находится в дисбалансе по формированию тарифов на сушку зерна, потому что цена на энергоносители продолжает расти.

"Аграрии ждут хоть какой-то стабилизации цен на топливо", – говорит Щербань.

При этом он напомнил, что сушка зерна является непрерывным процессом, который нельзя отложить, например, на несколько недель. Поэтому владельцы элеваторов пытаются определиться с ценами на услуги по сушке поздних зерновых, а аграрии вынуждены мириться с поднятием цен и выстраивать партнерские отношения с элеваторами, чтобы переждать этот сложный период.

По словам Щербаня, неизбежный рост себестоимости сельскохозяйственной продукции из-за роста цен на энергоносители, в частности, поздних культур (кукуруза, соя) приведет к снижению рентабельности их производства. Вследствие этого товаропроизводители будут вынуждены отказываться от краткосрочных контрактов, откладывая поставки зерна на рынок, чтобы хоть частично минимизировать свои финансовые потери.

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