Украинец потратил целый день и не смог забрать посылку с "Укрпочты" – что ответили в компании

Клиент "Укрпочты" пожаловался на отсутствие сервиса / Фото: Коллаж: Сегодня

На почтового оператора "Укрпочта" пожаловался клиент возмущенный километровыми очередями и отсутствием должного сервиса.

Свой отзыв мужчина написал на личной странице Facebook.

Реклама

Мужчина должен был получить посылку на "Укрпочте", хотя изначально был против, но отправитель настоял именно на этом сервисе.

Сначала клиент ждал свою посылку целую неделю, а потом выяснилось, что в это время проводилась акция.

"Откровенно говоря, "Укрпочта" и без акции не в состоянии обеспечить отсутствие очередей, а тут просто кошмар. Очередь стоит на улицу. Внутри помещения, в пандемию тоже очередь, увидите на фото. А бестолковое руководство таким гигантом, до сих пор не обеспечило персонал сканерами и нормальным ПО, равно как и достаточным количеством платежных терминалов даже по Киеву", – пишет мужчина.

Тогда он вспомнил о возможности заказать посылку домой за дополнительные деньги, однако опция связи с оператором оказалась неактивной.

Реклама

"Гугл дает номер телефона горячей линии "Укрпочты", 0800. Там робот, наконец, но подход как всегда. Четвертый пункт меню, курьерская доставка посылок, говорит нажмите "0" для связи с оператором, а дальше все по новой. Под меню "0" запрограммировать забыли", – жалуется клиент.

Что ответили в "Укрпочте"?

Сотрудники компании ответили на гневный отклик и заявили, что им досадно за данный негативный опыт клиента.

"С очередями уже работаем и скоро будет ряд мер по их сокращению. Очереди в каждом отделении зависят, в том числе, от дня недели так называемых "пиковых часов" и, конечно, организации процесса работы в самом отделении", – написали представители "Укрпочты".

Также в службе поддержки попросили индекс почтового отделения, чтобы разобраться в ситуации.

Новая схема обмана через "Новую почту"

Интернет мошенники придумали новую схему обмана украинцев, притворяясь покупателями на крупных маркетплейсах.

Реклама

Они пишут продавцам дорогих товаров, что готовы прислать им подписку за товар, однако в качестве условия просят предоставить номер экспресс-накладной об отправке.

Затем владельцу предлагается указать получателем самого себя, что убедиться что никакого риска нет, а потом изменить данные получателя и мобильном приложении.

За это время мошенник быстро подделывает документы и забирает дорогостоящий товар с почты вместо владельца.

"Сегодня" также писали, что "Укрпочта" и "Новая почта" меняют цены на свои услуги.

Кроме этого мы рассказывали, как будут работать отделения почты в красной зоне.