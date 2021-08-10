Украинцы массово пересаживаются на б/у авто: топ-5 марок, привезенных из-за границы

В Украину за месяц ввезли 54,5 тыс. иномарок. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Getty Images

В июле в Украине зарегистрировали рекордное количество авто, ввезенных из-за границы. Только за последний месяц 54,5 тысяч поддержанных иномарок получили украинские номера.

Как сообщает Укравтопром, количество регистраций растаможенных авто превысило рынок новых авто в более чем 5,5 раз.

Какие авто украинцы ввозят из-за границы

Самой популярной маркой среди растаможенных авто стал Volkswagen (9,2 тыс. авто зарегистрировали в Украине за месяц).

Далее по рейтингу идут такие авто:

Ford – 4,7 тысяч;

Renault – 4,2 тысячи;

Skoda – 3,6 тысяч.

Opel – более 3,5 тысячи украинских номеров.

Самым популярным подержанным авто стал VOLKSWAGEN Passat – только за месяц зарегистрировали 3,3 тысячи авто этой модели.

Реклама

К слову, в Украине за июнь произвели 745 единиц автомобильного транспорта. Это почти на четверть меньше показателя за май-2021, зато на 122% больше, чем в июне прошлого года.

Напомним, за 2020 год Украина потратила на импорт автотранспорта более 4,2 млрд долларов. Всего в страну ввезли 531,4 тыс. автомобилей и автобусов. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия.

Также мы рассказывали, как считают акциз на растаможивание евроблях по новым льготным правилам: