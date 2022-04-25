Украинцы массово допускают ошибки с деньгами во время войны – как не наступить на грабли

/ Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война показала, что некоторые люди совершенно не умеют распоряжаться своими деньгами и легко попадаются на крючок аферистов.

"Сегодня" пообщались с представителем Европейского банка реконструкции и развития в Украине Антоном Усовым и готовы рассказать, какие главные ошибки допускают украинцы в обращении с деньгами во время войны.

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Валютное регулирование

По словам эксперта, многие люди абсолютно не обращают внимание на требования Нацбанка в отношении валюты.

В первые несколько дней огромное количество людей пыталось вывезти за границу свои валютные сбережения, проблема осталась и по сей день.

На самом деле вывезти валюту за границу в сумме больше 10 тыс. евро в эквиваленте нельзя, необходимо пройти специальную процедуру декларирования этих доходов и многие другие.

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"Эти деньги "зависли", особенно если речь идет о странах и банках, которые попали под санкции", – говорит эксперт о тех, кто пытался вывезти деньги безналично.

Доверие к банкам

Очень внимательно нужно работать и со свои банком, еще в пандемию начали хорошо работать онлайн-платформы крупных учреждений.

Антон Усов отмечает, что во время войны нужно активно использовать именно эти платформы, а также внимательно следить за всеми изменениями в работе вашего банка, чтобы не упустить ничего важного.

Например банк может отменить или ввести новый лимит на какую то операцию или снова начать начислять проценты.

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Наличка

Некоторые украинцы панически бросились в банкоматы за наличкой, поскольку решили, что раз идет война, то без бумажных денег не обойтись.

"Я могу с уверенностью сказать, что на большей территории Украины можно спокойно расплатится карточкой в магазинах. То есть не нужна эта паника и не нужно конвертировать все сбережения в наличные", – рассказывает Усов.

Также экономист обратил внимание на то, что даже в такое сложное время в Украине активизировались мошенники.

Банки предостерегают что нужно проверять все компании по сбору средств и перечислять помощь благотворительным организациям только через официальные каналы.

Деньги за границей

Очень большую проблему можно создать самому себе, если выехать за границу с наличкой в гривне.

По словам эксперта, в большинстве стран гривня не является свободно-конвертируемой валютой и вы не сможете ничего сделать с этими деньгами.

Исключением является Польша, которая более лояльно относится к украинцам и дает возможность обменять гривни на злотые.

Если ваша карта принадлежит к одной из крупнейших международных платежных систем Visa или Mastercard, вам достаточно будет ее.

"Это надежно и и вы пользуетесь этой карточкой за границей полноценно, поскольку эти системы признаются по всему миру. Вы будете оплачивать покупки, гостиницу и так далее", – рассказывает эксперт.

Единственное, на что нужно обратить внимание при выезде за рубеж с такой картой, это проверка лимитов в течении суток в другой стране. Эту информацию нужно уточнить на сайте или горячей линии банка.

"Сегодня" ранее писали, как снять наличку без комиссии в Германии и рассказывали, как обменять гривню на злотые в Польше.