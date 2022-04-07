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Украинцев эвакуируют с Донбасса: график поездов на 7 апреля

Павел Заяц
7 апреля, 08:32
В "Укрзалізниці" предупреждают, что время отправления может меняться

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных рейсов / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" 7 апреля продолжила эвакуацию людей из зоны боевых действий, в том числе из опасных районов Донбасса.

Эвакуационные поезда будут направлены как в более безопасные регионы Украины, так и за границу. Опубликован график рейсов на 7 апреля. В пресс-службе "Укрзализныци" предупреждают, что время отправления может меняться.

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Из города Краматорск Донецкой области:

  • 10:00 – 274/273 Краматорск – Львов
  • 16:00 – 276/275 Краматорск – Львов
  • 18:00 – 278/277 Краматорск – Львов

Из города Покровск Донецкой области:

  • 12:00 – 7933 Покровск – Пятихатки
  • 13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы
  • 14:00 – 7935 Покровск – Пятихатки
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

Международные эвакуационные рейсы на 7 апреля.

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Польша

  • 07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль
  • 08:30 – 715/716 Киев – Пас-Винница (11:25) – Пшемысль
  • 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 17:02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль
  • 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм

Словакия

  • 11:35 № 8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице
  • 16:50 № 961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице

Венгрия

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  • В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь
  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

Румыния

  • 23:23 Одесса – Измаил – Исакча

Австрия

  • 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена

Жителей Донбасса призвали эвакуироваться

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что жителям Донбасса необходимо выехать в более безопасные районы Украины из-за угрозы наступления войск РФ.

"Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они ехали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем, по какому пути ехать", – подчеркнул Кириленко.

По его словам, местным жителям следует оставить населенные пункты, чтобы украинским военным было легче защищать территорию.