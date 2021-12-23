Украинцам снизят суммы в платежках: когда начнется масштабная реформа ЖКХ

Сэкономить поможет утепление многоквартирных домов / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году в Украине начнется масштабная программа утепление многоквартирных домов, которая поможет снизить суммы в платежках украинцев.

Об этом написал в Telegram премьер-министр Денис Шмигаль.

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"Сегодня утвердили законопроект, который позволит системно и оперативно развивать программу энергомодернизации в Украине. Документом предлагается упростить порядок создания ОСМД и сократить количество процедур и времени, необходимых для начала проекта по термомодернизации жилых домов", – написал премьер.

По его словам, цель этой программы – сокращение потери тепла и потребления газа, что, соответственно, поможет снизить суммы в платежках населения.

Кроме того, в Украине планируют запуск проекта-системы "Пространство жилищно-коммунальных услуг" – нового ресурса по коммунальным услугам.

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"Важным направлением стало создание единой информационно-аналитической системы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг", – сообщил он.

Шмигаль напомнил, что в Украине до сих пор отсутствует инструмент, которым граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства.

В Украине подорожает коммуналка

В начале 2022 года в Украине могут подорожать коммунальные услуги, в том числе отопление. В скором времени тарифы могут возрасти на 6%. Поскольку цены на отопление и газ взаимосвязаны, а стоимость газа на мировом рынке бьет существующие рекорды.

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В то же время эксперты считают, что тарифы на отопление в 2022 году увеличатся на 16%. По их прогнозам, тарифы могут возрасти и в 2023-2024 годах:

в 2023 году украинцы будут платить на 10% больше;

В 2024 году коммуналка вырастет еще на 7,5%.

Ранее мы сообщали, что киевляне получили новые платежки за коммунальные услуги, где указан дополнительный платеж от поставщика – абонентская плата.

Напомним, что с 1 января в Украине изменятся тарифы на доставку газа – большинству украинских семей придется больше платить за доставку голубого топлива. Новые тарифы для облгазов уже подготовила Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам.