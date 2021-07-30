Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 году

Пенсии будут повышать / Фото: УНИАН, Сегодня

Украинцам готовят пять повышений пенсий в 2022 году, но рост выплат планируется и до этого. До конца 2021 года вырастут минимальные пенсии, а также будут введены новые доплаты за возраст. Уже установлены даты повышения, напомнили в Пенсионном фонде Украины.

График повышения пенсий до конца 2021 года

1 октября – рост минимальной пенсии в связи с повышением минимальной зарплаты. С этой даты минимальная пенсия будет составлять 2500 гривен, а минимальная зарплата – 6500 гривен.

1 октября – также вводится ежемесячная доплата в 400 гривен для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет . Эти выплаты планировали внедрить с июля, но летом в бюджете не хватило денег.

. Эти выплаты планировали внедрить с июля, но летом в бюджете не хватило денег. 1 декабря – рост минимальной пенсии по возрасту в связи с повышением прожиточного минимума. По той же причине вырастут доплаты за сверхнормативный стаж.

К слову, пенсионеры старше 80 лет уже получают ежемесячную прибавку к пенсии – 500 гривен. А в следующем году эту социальную программу планируют расширить на пенсионеров от 70 до 75 лет. Правда, сколько будут доплачивать им – пока неизвестно.

Напомним, на доплаты за возраст смогут рассчитывать только те, у кого достаточно страхового стажа.

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